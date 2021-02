Digitale Buchvorstellung : Luisa Neubauer in Grimms Märchen

Die großen Märchensammler: Jacob und Wilhelm Grimm. Foto: picture-alliance/ dpa

Am 235. Geburtstag von Wilhelm Grimm sprachen Rudolf Müller und Bildkünstler Henrik Schrat in der Galerie Ute Parduhn über eine fünfbändige Neuausgabe von „Grimms Märchen“. Die wurde jetzt auch mit aktuellen Figuren illustriert.

Nur wenige Tage nach dem Geburtstag seiner Buchhandlung auf der Bolker Straße machte Rudolf Müller einen Ausflug nach Kaiserswerth. Natürlich rein beruflich, denn dort traf er sich am schönen Marktplatz in der Galerie Ute Parduhn mit dem Bildkünstler Henrik Schrat. Am 235. Geburtstag von Wilhelm Grimm sprachen die beiden eine Stunde lang über eine fünfbändige Neuausgabe von „Grimms Märchen“, die von Henrik Schrat illustriert wird. Das Gespräch wurde als Teil der Reihe „Kunst und Literatur“ im YouTube-Kanal des Heine Hauses übertragen.

Ein weiteres Buch der Märchensammlung, die in 170 Sprachen übersetzt wurde und deren Druckauflage längst die Milliardengrenze überschritten haben dürfte? Dazu noch eines, das dem Verlag für dessen aufwändige Gestaltung besonders hohe Kosten beschert? Staunend hält Müller den ersten Band, der gerade erschienen ist, vor die Kamera: „Farbiger Buchschnitt, wer traut sich so was heute noch?“ Schrat hält dagegen: „Die durchgehende Bebilderung aller Märchen ist eine Premiere nach 200 Jahren Illustrationsgeschichte.“

Tatsächlich gibt es viel Neues darin zu entdecken. Die Bilder begleiten die Erzählungen mit aktuellen, heutigen Motiven. Dass Prinzessinnen Turnschuhe tragen, ist noch keine echte Überraschung, aber dann zeigt Ute Parduhn eine Seite aus „Der Schneider im Himmel“. Diesen Schneider kennen wir doch alle, es ist Karl Lagerfeld. Und in „Frau Holle“ kommt die Umweltaktivistin Luisa Neubauer ins Märchenbuch. Bei fast allen Märchen hat Schrat eine Person aus dem wirklichen Leben als Beigabe illustriert. Er orientierte sich hierbei an einem Begriff aus der Filmindustrie: „Cameos nennt man die kurzen Auftritte des Regisseurs in der Handlung. Bei Alfred Hitchcock gab es das bekanntlich fast immer.“

Der Künstler sah aber hier auch eine Möglichkeit, sein Projekt zu finanzieren. Für ein paar hundert Euro kann man sich bei ihm in den kommenden Bänden verewigen lassen. Natürlich nur wenn die eigene Visage zur Story passt. Notfalls, so wird in dem munteren Gespräch angemerkt, gäbe es noch die Möglichkeit, mit Maske aufzutreten. Etwas Besonderes hat sich Schrat für „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ einfallen lassen. Als Hölle illustrierte er den Berliner Techno-Club „Berghain“, der mit seinem riesigen Gebäude in Friedrichshain weltweit bekannt ist. „Die haben da eine äußerst harte Türpolitik, das passt zur Hölle“, freut sich der Illustrator, der mit einem Buch über Comics sogar einen Doktortitel erlangte.