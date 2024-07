Neue Schau im Kunstverein Dezenter Blick durchs Schlüsselloch

Auch in der Kunst ist Biografisches das Salz in der Suppe. Wie sich Persönliches, ja Intimes in der Gegenwartskunst niederschlägt, davon erzählt die Gruppenausstellung „A Portrait in Fragments“.

15.07.2024 , 13:30 Uhr

Dominique Gonzalez-Foersters Arbeit „Farmacias Distantes“ ist Teil der Schau im Kunstverein. Foto: Kunstverein/Cedric Mussano

Von Jörg Restorff