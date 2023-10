Autor in Düsseldorf Navid Kermani liest aus seinem neuen Buch

Der Schriftsteller Navid Kermani kommt am Donnerstag, 2. November, auf Einladung des Heine Hauses zu einer Autorenlesung ins Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9. In der Reihe „Neue Deutsche Literatur“ wird der 55-Jährige aus seinem jüngst erschienenen Buch „Das Alphabet bis S“ lesen. Die Geschichte handelt von einer Frau, die um die 50 Jahre alt ist und deren Leben an einem Scheidepunkt steht. Ihre Ehe ist gescheitert, die Mutter gestorben, und plötzlich ist auch ihr Lebensentwurf als öffentliche Intellektuelle in Frage gestellt.