Nacht der Museen : Party-Stimmung in 40 Kunsträumen

Düsseldorf Die Nacht der Museen lockte rund 22.000 Besucher in kleine und große Kulturstätten.

So wie Charlotte Neidlinger und ihr Vater Win aus Meerbusch, die es noch vor dem Einlassstop ins Filmmuseum geschafft haben. Gerade sitzen Vater und Tochter in einem halbierten Ford Mustang-Cabrio, hinter ihnen läuft eine Landschaftsprojektion ab. Fast wie bei Hitchcock ist das, dem Meister der langen Autofahrten vor einer Rückprojektion. Man denke nur an Grace Kelly und Cary Grant, die in „Über den Dächern von Nizza“ durch das hügelige Hinterland der Riviera rasen. Aus heutiger Sicht ein sofort zu erkennender Filmtrick, damals aber ein filmisches Mittel, um die Handlung kostengünstig voranzutreiben. Die zehnjährige Charlotte ist begeistert: „Das gefällt mir sehr gut hier. Und es gibt noch ganz viel andere interessante Sachen zu sehen.“

Zum festen Programm der Nacht der Museen gehören aber nicht nur die städtischen Museen und Ausstellungshallen, sondern auch Off-Spaces vor allem rund um die Bilker Allee. Gegen 23 Uhr steht eine Menschentraube vor der Metzgerei Schnitzel. Hier in der „Brause“ treffen sich die Einheimischen, man kennt sich, trinkt in der immer noch frühlingshaften Nacht Bier und unterhält sich. Im kleinen Ausstellungsraum des Kunstvereins stellt Oliver Räke aus. In den frühen 80er Jahren wurde Räke – inspiriert durch den 1983 im ZDF ausgestrahlten Graffiti-Film „Wild Style“ – ein Pionier der hiesigen Graffiti-Szene. Auch drei Jahrzehnte später ist er den plakativen und effektvollen Mitteln des Graffiti treu geblieben. In seiner Schau „Outside Society“ prangert er die Vertreibung von kreativen Zentren wie der „Brause“ an. Denn die alte Tankstelle und Auto­werkstatt aus den 50er Jahren soll bald abgerissen werden. Ende Mai ist erstmal Schluss für den Kunstraum, bis eine neue Heimat gefunden ist. „Brause lebt“ steht so in einfachem Writing auf den Bögen, an der Wand stehen hölzerne Demoschilder mit der Aufschrift „No gods, no masters, no artmarket“. Rund hundert Besucher stehen auf dem kleinen Vorplatz an der Bilker Allee. Viele Besucher sind wegen der baldigen Schließung gekommen. Aber natürlich auch wegen der kleinen Party, denn auch das gehört zur Nacht der Museen. Je länger der Abend dauert, desto mehr rückt die Kunst in den Hintergrund und das fröhliche Genießen eines langen Abends gewinnt die Oberhand.