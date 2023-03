Mehr als 40 Standorte Nacht der Museen in Düsseldorf - diese Museen können besucht werden

Unter dem Motto „Kreaturen der Nacht“ gewährt der Aquazoo halbstündig zwischen 19 und 23 Uhr exklusive Einblicke bei einer Backstage-Führung, am Infotisch über Spinnen können Besucher „auf Tuchfühlung mit den haarigen Achtbeinern“ gehen, und es wird sich auf die Suche nach Düsseldorfs Nachtschwärmern begeben. Bis zu 5000 Gäste kommen an diesem Abend gewöhnlich in den Aquazoo, sagt Leiter Jochen Reiter. Das sei ein beliebter Startpunkt, um von dort aus weiter zu den Museen in der Innenstadt zu ziehen.