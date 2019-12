Nachruf : Alters-Elan eines Spätberufenen

Nach langer Krankheit starb jetzt der Düsseldorfer Historiker Herbert Schmidt mit 91 Jahren.

Vor sieben Jahren stellte der Düsseldorfer Historiker Herbert Schmidt im Jüdischen Museum Berlin ein Buch von 1296 Seiten vor. Die Anthologie „Ist es Freude, ist es Schmerz. Jüdische Wurzeln – deutsche Gedichte“ war eine Sensation. Noch nie zuvor hatte sich jemand vorgenommen, den gesamten Schatz jüdischer Lyrik in deutscher Sprache zu heben und in einer alphabetischen Anthologie zu veröffentlichen. Dem Opus Magnum waren Jahre akribischer Fleißarbeit vorausgegangen. Die Schauspielerin Iris Berben ließ es sich nicht nehmen, mit dem Band mehrere Lesungen zu veranstalten. „Diese Sammlung ist auf Dauer ein Standardwerk“, kommentierte auch Michael Serrer, der Leiter des NRW-Literaturbüros.

Bei dem Erscheinen des Buchs war der 1928 in Leipzig geborene Herbert Schmidt bereits 84 Jahre alt. Eigentlich ein gelernter Kaufmann und Goldschmied, begann er 1983 an der Heinrich-Heine-Universität mit dem Studium der Geschichte und Philosophie. Dabei entwickelte er sein Interesse für die Verfolgung der Juden durch die nationalsozialistische Justiz. Mit dem Thema „Die nationalsozialistischen Sondergerichte in Düsseldorf“ wurde er 1997 promoviert.