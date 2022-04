Nach Corona-Absagen : Kunstmesse Art Düsseldorf feiert Comeback

Düsseldorf Corona hat auch Kunstmessen lange einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun geht die Art Düsseldorf nach dreimaliger Verschiebung erstmals wieder an den Start. Die Veranstalter hoffen trotz des Ukraine-Krieges auf ein gutes Geschäft.

Nach zweieinhalb Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kann die Kunstmesse Art Düsseldorf am Freitag (8. April) mit ihrer vierten Auflage starten. Bis Sonntag zeigen mehr als 80 Galerien aus dem In- und Ausland im Areal Böhler moderne und zeitgenössische Kunst. Als Konsequenz aus der Pandemie setzt die Art Düsseldorf dabei stark auf digitale Angebote.

So habe die Messe 50 sogenannte „Art Guides“ engagiert, die Sammlerinnen und Sammler virtuell per Video an die Stände brächten, sagte Messe-Direktor Walter Gehlen am Dienstag. Die angebotenen Kunstwerke können auch online reserviert und gekauft werden. Besucher können sich per Klick auch virtuell an offenen Führungen über die Messe beteiligen. Das Interesse, eine Kunstmesse wieder „in echt“ zu besuchen, sei aber auch sehr groß, sagte Gehlen.