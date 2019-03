Nach dem Abschied von Alain Bieber: Was wird aus dem NRW-Forum in Düsseldorf?

Was wird aus dem NRW-Forum in Düsseldorf?

Düsseldorf Nach dem krachenden Abschied von Direktor Alain Bieber muss die Politik handeln. Der Aufsichtsrat trifft sich zur Sondersitzung – das NRW-Forum in Düsseldorf steht schon wieder vor einem Neuanfang.

Auch Thomas Geisel hat es nicht geschafft, Alain Bieber zum Bleiben zu bewegen. Der Oberbürgermeister hat das angekündigte Gespräch mit dem Direktor des NRW-Forums geführt, der keine zweite Amtszeit antreten will – was er im Interview mit unserer Redaktion mit fehlendem politischen Rückhalt und zu wenig „Aufgeschlossenheit gegenüber ungewöhnlichen Experimenten“ in Düsseldorf begründet hatte.