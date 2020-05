Bestürzung über Todesnachricht : Künstler weltweit reagieren auf Florian Schneiders Tod

Düsseldorf Der Kraftwerk-Gründer ist 73-jährig an einer Krebserkrankung gestorben. Wir haben prominente Stimmen zusammengestellt, die dokumentieren, wie groß der Einfluss der Düsseldorfer Band ist.

Kurz nachdem die Nachricht vom Tod Florian Schneiders in der Welt war, posteten Fans in den sozialen Netzwerken Beileidsbekundungen. Viele illustrierten ihre Beiträge mit Bildern von leeren Autobahnen, durchgestrichenen Autobahn-Schildern oder einem umgestürzten Leitkegel, dem Erkennungszeichen von Kraftwerk.

„Ich bin so traurig. Meine früheste Erinnerung an Kraftwerk ist die, dass Ian Curtis mir eine LP gab. Es war „Autobahn“, später dann „Trans Europa Express“. Ich war völlig elektrisiert von beiden.“

My dear Florian, Your Autobahn will never end. Le Tour de France ne sera plus jamais le même.“