Erfolgsmusical in Düsseldorf Neuer Cast beim „Abenteuerland“ mit offenen Armen empfangen

Es ist die Chance für Neuzugänge wie Philipp Trant, sich zum Beispiel in der Rolle des Mr. X zu beweisen. Ebenfalls erst seit kurzem in Düsseldorf ist Rahel Fuhrimann. Die gebürtige Schweizerin stellt sich der Herausforderung, gleich zwei Rollen zu übernehmen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Sie ist als sogenannte Swing, also Zweitbesetzung, für Mutter Beate und Oma Lena vorgesehen. „Dass ich gleich so schnell in die Rolle von Lena schlüpfen würde, damit habe ich nicht gerechnet“, gibt die 31-Jährige zu. Schließlich decken ihre beiden Parts ein Altersspektrum von Mitte 30 bis Mitte 60 ab. „Es ist die besondere Magie des Musicals, dass uns das Publikum in die Geschichte der Familie Schirmer folgt und für die zwei Stunden das für wahr hält, was es sieht“, ist Rahel Fuhrimann überzeugt.