Klimaneutrale Ausstellung Von Kirschblüten und Mammutzähnen

Augenscheinlich wird dies gleich im ersten Raum der Ausstellung. Da ist eine Landkarte der „dynamischen Welt" in einer Vitrine ausgebreitet. Sie zeigt die Eurasischen Platte, die von Island bis Japan reicht und mit der wir uns alle gemeinsam auf die afrikanische Platte zubewegen. Dazu erklärt Miriam Szwast, die erste Kuratorin für Ökologie in einem deutschen Kunstinstitut, in einem beruhigenden Ton: „Die Eurasische Platte bewegt sich so schnell, wie die Fingernägel wachsen. Vor Millionen von Jahren lag das heutige Köln auf der Südhalbkugel. Seit der Eröffnung des Ludwig-Museums im Jahr 1986 haben wir uns einen halben Meter in Richtung Süden bewegt. Alles war einmal ein großer Kontinent, der auseinander gebrochen ist. Und in 50 bis 100 Millionen Jahren wird es wieder alles ein Land werden."