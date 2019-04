Museum Kunstpalast : Per Mausklick in den Kunstpalast – erste Webseite für Kinder

Per Mausklick in den Kunstpalast – erste Webseite für Kinder

Düsseldorf Das Museum Kunstpalast geht neue digitale Wege, um vor allem das jüngere Publikum anzulocken

Deutsch/Englisch/Kinder – der Kunstpalast erweitert den Button oben rechts auf seiner Webseite um einen Punkt, der zugleich das Tor in eine neue Welt ist. In dieser sollen sich vor allem Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und deren Eltern zurechtfinden. Sie sind die begehrteste Zielgruppe von Ausstellungshäusern, die sich immer weniger gern Museum nennen und mit digitalen Appetithäppchen beim jungen Publikum punkten möchten. Im Herbst wird der Kunstpalast daher eine eigenständige Webseite für Kinder schalten.

„Wir werden das erste Kunstmuseum in Deutschland sein, das ein solches Angebot macht“, sagt Felix Krämer, Generaldirektor des Kunstpalastes. Recherchiert haben das die Digital-Profis der Ergo, die das technische Knowhow für die Seite liefern und diese auch in Zukunft pflegen, was so viel heißt wie: Filme, Geschichten, Rätsel und andere Mitmach-Tools werden in Bewegung gehalten und stetig erneuert. Die Kinderwebseite ist das erste von weiteren digitalen Projekten in Düsseldorf, die das Unternehmen nach Absprache mit Oberbürgermeister Thomas Geisel für die Stadt pro bono verwirklicht.