„Moscoviada“ im Central Theaterreise durch ein zerfallendes Imperium

Auch in diesem Jahr zeigte das Asphalt-Festival seine besondere Solidarität mit der Ukraine. Der Schriftsteller Juri Andruchowytsch hielt einen politischen Vortrag, und am gleichen Abend war die Theaterfassung seines Romans „Moscoviáda“ als tschechisches Gastspiel im „Central“ am Hauptbahnhof zu erleben. Für die jetzt scheidende ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum bildeten die zahlreichen Düsseldorfer Unterstützungsaktionen für ihr Land ein „starkes Band der Freundschaft“, sagte sie. Bereits zu Beginn der russischen Aggression habe der Oberbürgermeister Stefan Keller seine Stadt „eine Residenz der ukrainischen Kultur“ genannt.