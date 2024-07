Moritz Führmann bei Premiere im Cinema Dem Bildhauer Bernhard Hoetger auf der Spur

Für Moritz Führmann war die Rolle Reiz und Herausforderung. Wie nähert man sich so einem Menschen an, dessen Kunst kaum erfassbar war und über dessen Privatleben nicht viel bekannt ist? „Gabriele Rose lud mich zur Kostümprobe nach Bremen ein. Als ich ankam, zeigte sie mir erst einmal Hoetgers Stadt“, erinnert sich der Schauspieler an den Beginn der Dreharbeiten. Die Filmemacherin nahm ihren Hauptdarsteller mit ins Paula Moderson-Becker-Museum. „Wir saßen an einem Zweier-Tisch-Stuhl-Möbel, das auch im Film zu sehen ist, und sie erzählte mir viele Details, die sie recherchiert hatte“, so der 46-Jährige. „Ab da war ich Feuer und Flamme“, sagte er und verriet, dass es ihm geholfen habe, selbst mit Ton zu arbeiten, eben wie der „Ertaster der Welt“, den er im Film verkörpert, um sich in den dessen kreativen Prozess hineinzuversetzen.