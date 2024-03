Konzert in der Mitsubishi Electric Halle Therapiesitzung mit Montez

Mittwochabend, 19 Uhr. Rund um die Düsseldorfer Mitsubishi-Electric-Halle reiht sich Auto an Auto. Es wird gehupt, es wird gedrängelt. Ein Vorankommen – kaum möglich. Geduld ist gefragt. Der Grund: Singer-Songwriter Montez ist für seine „Liebe in Gefahr“-Zusatzshow in der Stadt – sein „größtes Solokonzert seit 17 Jahren Karriere“, wie er selbst sagt.