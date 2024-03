Modellprojekt an drei NRW-Theatern Mehr Theater für Menschen mit Behinderung

Intendant Wilfried Schulz berichtete über eine spannende Zeit des Lernens. „Gute Impulse, neues Wissen, viele Fragezeichen“, bilanzierte er. Man habe die Ermunterung aufgegriffen, einfach mal anzufangen. So konnten nach und nach Erfahrungen gesammelt und ausgeweitet werden – beim barrierefreien Zugang, der angepassten Website, der Audiodeskription für Hörgeschädigte, der integrierten Gebärdensprache und der Übertitelung in mehreren Sprachen. Besonders wertvoll sei die Kommunikation mit Menschen mit Behinderung gewesen. „Manches funktionierte gut, manches weniger“, räumte Schulz ein. „Wir haben auch dicke Fehler gemacht, die aber nötig sind in einem solchen Prozess.“