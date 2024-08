Düsseldorfer Künster mit neuer Aufgabe Mischa Kuball übernimmt Forumsprofessur in Köln zu besonderem Anlass

Ob eine Licht-Installation an der Shinmachi Brücke im japanischen Toksuhima, leuchtende Schriftzüge an den Grachten Amsterdams oder ein riesiger Licht-Kubus in der Fußgängerzone Monheims – Konzeptkünstler Mischa Kuball ist bekannt für seine leuchtenden Installationen inmitten öffentlicher Räume. Auch in seiner Heimatstadt Düsseldorf hat Kuball bereits Spuren hinterlassen: So illustrierte er mit dem Projekt „Missing Link“ im vergangenen Oktober die Düsseldorfer Synagoge, an der Stelle, an der sie bis zu ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht 1938 gestanden hatte.