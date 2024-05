NRW-Akademie Aufbruchstimmung in der Fotokunst

In besonderem Maße gilt das für die Fotokunst. Dass die Dinge hier mächtig im Fluss sind, davon kündet nun eine Ausstellung, die bis Mitte September in den Foyers der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste zu sehen ist. „Leap of faith: Transmediale Fotografie“, so lautet ihr Titel. Klassische Fotografien, konventionell ins Rechteck gebracht und ordentlich gerahmt, spielen hier keine Rolle. Die 27 Künstler, die der Kurator Steffen Siegel eingeladen hat, gehen die Auseinandersetzung mit der Fotografie ganz anders an – indirekter, subtiler, über Umwege ans Ziel kommend.