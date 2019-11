Neue Reihe im Schauspielhaus : Apoll und seine Musen im Schauspielhaus

Düsseldorf Minna Wündrich startet jetzt „performing/arts“, eine neue Reihe im Unterhaus. Gemeinsam mit dem Fotografen Christoph Westermeier verbindet sie in ihrem ersten Projekt Mythologie und Gegenwart.

Diese Chance muss ich nutzen, dachte sich Minna Wündrich, als das Schauspielhaus-Ensemble dazu ermuntert wurde, das neu geschaffene Unterhaus am Gustaf-Gründgens-Platz mit eigenen Ideen zu beleben. „Ich fand dann schnell heraus, was mich am meisten interessieren würde“, erzählt die Schauspielerin. In Düsseldorf, wo die bildende Kunst so stark vertreten und die Theaterszene nicht minder kreativ sei, müssten sich die beiden Künste doch auf spannende Weise zusammenführen lassen. „Der Wunsch nach einer solchen Kollaboration schwebte mir seit langem vor“, sagt sie. „Mit einer libanesischen Künstlerin habe ich es in Zürich auch schon einmal ausprobiert. Daran wollte ich jetzt mit einer Reihe anknüpfen.“