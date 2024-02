Diskussion über den Nahen Osten im Düsseldorfer Schauspielhaus „Diese Aggressivität macht mich fassungslos“

Und das geschehe eben auch an den Universitäten, den Stätten geistiger Aufklärung. „Es gibt auch einen linken Antisemitismus, eine Art progressive, postkoloniale Linke, die in Israel einen kolonialen Vorposten des Westens sieht“, sagt Mendel. Hinzu käme ein Antisemitismus aus dem migrantischen, muslimischen Milieu. „Und was wir gerade auf dem Campus in Berlin sehen, ist eine Art Biotop, in dem die beiden Gruppen gemeinsam agieren. Konservative, muslimische Kräfte gehen Hand in Hand mit linken progressiven Leuten. In allen anderen Fragen würden sie sich meilenweit voneinander unterscheiden“, so Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für transnationale Soziale Arbeit in Frankfurt ist.