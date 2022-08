Musik in der Düsseldorfer Altstadt : Die Maxkirche lädt zu einem spannenden Vokal-Konzert

Düsseldorf Die Maxkirche in der Düsseldorfer Altstadt veranstaltet ein A-cappella-Konzert mit dem Ensemble 5v. Außerdem liegt das neue Herbstprogramm vor.

Anspruchsvolle A-cappella-Vokalmusik der Renaissance erklingt am Freitag, 19. August, um 20 Uhr in einem Konzert in der Maxkirche (Schulstraße, Altstadt). Das Vokalensemble 5v um den Bariton Gregor Finke interpretiert Werke von Orlando di Lasso und Johann Walter.

Während Orlando di Lasso (1532 bis 1594) als einer der größten Komponisten seiner Zeit katholische Kirchenmusik schrieb, er lebt der eine Generation ältere Johann Walter (1496 bis 1570) in Torgau an der Elbe die Reformation hautnah mit. In der Maxkirche werden Motetten beider Komponisten gegenübergestellt, in denen sie denselben Text vertonen. Darüber hinaus interpretiert das Ensemble 5v Mess- und Magnificat-Vertonungen von Orlando di Lasso.