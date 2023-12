Gefeierte Premiere im Düsseldorfer FFT Die große Sehnsucht nach Geborgenheit

In ihrer aktuellen Produktion geht Morales einen Schritt zurück und untersucht den Zusammenhang zwischen dem Schutz, den ein Embryo im Mutterleib erfährt, und den Erfahrungen, die es später außerhalb machen wird. Das Ungeborene bekommt schon viel von seiner Außenwelt mit. Eine Geborgenheit, nach der sich die Solotänzerin in „In-Side Sense“ zurücksehnt. Sie will sich nicht mit den Dingen da draußen auseinandersetzen, die ihr Angst machen. Morales spielt auch auf das an, was im allgemeinen Sprachgebrauch gern als der sechste Sinn bezeichnet wird. Der Abläufe intuitiv zu steuern scheint. Etwa in der Interaktion mit anderen Menschen.