Lesung in Düsseldorf Ein Attentäter, der spät zum Helden wurde

Düsseldorf · Autor Matheus Hagedorny liest in der Düsseldorfer Zentralbibliothek aus seinem Buch „Georg Elser in Deutschland“ und erinnert an einen lange Zeit wenig beachteten Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime.

21.03.2024 , 15:01 Uhr

Buchcover von „Georg Elser in Deutschland“ des Autors Matheus Hagedorny. Foto: Ça ira Verlag