Kinder- und Jugendliteratur Düsseldorfer Autor will Stiftung für Bilderbücher gründen

In Zeiten, in denen die Fördergelder für die freie Tanz- und Theaterszene gestrichen werden, wartet der Kinderbuch-Autor und -Illustrator Martin Baltscheit mit einer kühnen Idee auf: Er will eine Stiftung Bilderbuchkunst in Deutschland gründen. Das Konzept dafür steht, die ersten Gesprächstermine mit potenziellen Förderern sind vereinbart. „Ich suche Unterstützer in der Politik und in der Gesellschaft. Alle, die es interessiert, können sich gerne bei mir melden“, sagt Baltscheit.