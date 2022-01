Tanz-Premiere : Teuflische Abende im Tanzhaus

Die kapverdische Choreografin Marlene Monteiro Freitas stellt im Tanzhaus NRW ihre Produktion „Mal – Embriaguez Divina“ an drei Abenden vor.

International Furore machte die auf den Kapverden geborene Choreografin mit ihrer letzten Arbeit unter dem Titel „Bacchae – Prelude to a Purge“. Mit der ekstatisch-karnevalesken Inszenierung begeisterte sie 2019 das Publikum in Tanzhaus NRW. Mit „Mal – Embriaguez Divina“ knüpft Freitas nun daran an. Diesmal steht nicht die Ekstase im Zentrum, sondern das Böse; das portugiesische Wort dafür ist „Mal“. In allen Kulturen gibt es dafür Symbole und Personifizierungen. In Märchen und Mythen sind es die Hexen, Zauberer und der Teufel schlechthin.