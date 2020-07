Auf Tour durch die Innenstadt : Markus Luigs und seine kuriosen Objekte

Düsseldorf Der Fotograf schlendert oft mit seiner kleinen Kamera durch die Stadt. Seine „Düsseldorfer Perlen“ findet er dabei meistens zufällig.

Wenn Markus Luigs durch die Stadt flaniert, hat er immer seine Kamera dabei. Seine Motive? Selten etwas, das ins Auge springt. Es ist der Blick auf Details. „Manche Gebäude rufen einem förmlich entgegen, los, fotografier‘ mich“, ist der studierte Designer überzeugt. „Da bin ich raus. Das können andere weitaus besser als ich“, so stapelt er tief. Denn das, was er mit seiner Digitalkamera so einfängt, begeistert immer mehr Menschen, die ihm etwa auf Instagram folgen oder in seiner Galerie in Flingern reinschauen. „Düsseldorfer Perlen“ nennt Markus Luigs seine Bilderserien. Ihm gefällt der Gedanke, dass die Vorstellungen darüber, was „Perlen“ sein könnten, von dem was er darunter versteht, abweichen.