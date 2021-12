Konzert in der Düsseldorfer Tonhalle : Der große Grenzgänger an der Mandoline

Avi Avital Foto: Chr. Koestlin/Christoph Koestlin

Düsseldorf Der in Berlin lebende Mandolinen-Virtuose Avi Avital nimmt in der Tonhalle leichte Musik sehr ernst – und begeistert das Publikum.

Wenn der hochgewachsene Avi Avital die Bühne betritt und auf seinem Podest Platz nimmt, das ihn auf Augenhöhe bringt mit dem im Stehen spielenden Spezialisten-Ensemble „Il Pomo d’Oro“, stutzt man unweigerlich: Schwenkt er da ein Spielzeuginstrument? So klein wirkt seine Mandoline, ein Instrument, das wirklich prominent höchstens durch Mozarts Ständchen aus „Don Giovanni“ in der musikalischen Weltliteratur vertreten ist.

Doch seit einigen Jahren kämpft Avi Avital vehement für die hell timbrierte, zarte Mandoline, und das an allen Fronten. Der Musiker mit marokkanischen Wurzeln, der in Israel groß wurde, in Italien studierte und heute in Berlin lebt, spielt nicht nur die schmale Originalliteratur für die Mandoline, sondern erweitert ständig ihr Repertoire mit Arrangements und wandelt daneben auch als schwindelfreier Grenzgänger zwischen Tango, Klezmer, Jazz, Welt- und Gegenwartsmusik, die er häufig selbst in Auftrag gibt.

In die leider nur schütter besetzten Tonhalle kommt er nun mit barocken Kleinodien, wie sie in der Vorweihnachtszeit besonders beliebt sind: Neben zwei Original-Konzerten für Mandoline von Emanuele Barbella und Giovanni Paisiello spielt er die Bearbeitung einer Cembalo-Sonate von Domenico Scarlatti und zu Beginn das pfiffige Arrangement eines Blockflöten-Concertos von Domenico Sarro. Nachdem das ohne Dirigenten spielende Ensemble „Il Pomo d’Oro“ mit Nicola Fiorenzas Streicher-Sinfonie in c-moll den Abend mit weich und warm klingendem Darmsaiten-Sound, delikaten Soli der Primaria Alfia Bakieva und federnden Tempi einläutet, greift Avital mit drängendem Elan in die Saiten.

Anfangs wirkt es so, als müsste das Instrument fast zerbrechen an der Energie, mit der Avital es bearbeitet. So, als wolle er damit einen Kontrabass zum Pirouetten-Tanzen bringen. Aber die winzige Mandoline bleibt heil und Avital produziert mit ihr durchdringend-silbrige Klänge, perlende Läufe und sogar schnell schwingende Vibrati, die eine E-Gitarre zum Jaulen bringen könnten.