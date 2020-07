Gedenken an Düsseldorfer Künstler : Auf der Suche nach dem Schönen

Der Maler Walter Ritzenhofen aus Düsseldorf. Foto: privat

Düsseldorf Der Maler Walter Ritzenhofen aus Düsseldorf wäre im Juli 100 Jahre alt geworden. Er wuchs in einer Künstlerfamilie auf und ließ sich auch während seiner Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg nicht vom Zeichnen abbringen.

Viele seiner Gemälde zeigen Düsseldorf, und in zahlreichen Projekten in und um die Landeshauptstadt war sein Engagement sichtbar: Der Künstler Walter Ritzenhofen ist auch 18 Jahre nach seinem plötzlichen Tod noch vielen Düsseldorfern präsent. Im Juli dieses Jahres wäre er 100 Jahre alt geworden.

„Jedes schöpferische Arbeiten entspringt dem Leben und seinen verschiedenen Einflüssen.“ Mit diesen Worten beginnt sein 1998 erschienenes Buch „Selbstportrait“, und sie erklären die Wiege der schöpferischen Arbeit von Walter Ritzenhofen: Er wuchs, im Sommer 1920 in Düsseldorf geboren, in einer Künstlerfamilie auf. Sein Großvater Adrian Carnas hatte sich als Bildhauer einen Namen gemacht, sein Vater Hubert war ein bekannter Impressionist. Deswegen kam er nicht nur bereits sehr früh mit Pinseln und Farbe in Berührung, sondern auch mit einem regen Austausch über Kunst.

In seinem Buch beschreibt er, wie fasziniert er und seine drei Geschwister von den Gesprächen waren, die zwischen ihren Eltern und deren Freunden und Bekannten regelmäßig bei ihnen zu Hause stattgefunden hatten. „Mit kindlicher Ungeduld und Neugier, Hunger nach Leben, Begier zu sehen, zu fühlen und nichts zu versäumen, wuchsen wir zwischen Bildern, angefangenen und fertigen Studien, heran“, schreibt Ritzenhofen rückblickend in seinem Buch.

So begann Ritzenhofen schon als kleiner Junge zu zeichnen, ein häufiges Motiv war sein bärtiger Vater. Er zeichnete bis zuletzt, doch dazwischen ist einiges passiert. Nach seinem Abitur stellte sich für ihn zunächst nicht die Frage, welchen Weg er einschlagen sollte. Es war 1939 und der damals 19-jährige Ritzenhofen gehörte zu den 4,7 Millionen Männern, die die nationalsozialistische Wehrmacht in diesem Jahr einberief. In den sechs Jahren, die er als Soldat an der Front verbrachte, fertigte er immer wieder kleine Zeichnungen und Aquarelle an, „um das Gesehene festzuhalten“.

Diese Bilder sollten ihm nicht nur bei der Verarbeitung seiner Kriegserfahrungen helfen, sondern zugleich Eintrittskarte für seine künstlerische Karriere sein. Er kehrte 1945 unversehrt aus dem Krieg zurück und bewarb sich noch im Herbst desselben Jahres mit seinen Kriegsstudien an der renommierten Kunstakademie Düsseldorf – und das mit Erfolg.

Während im Krieg der Fokus auf Leben und Tod gelegen hatte, intensivierten sich die künstlerischen Einflüsse von 1945 an enorm. Besonders viel habe er von seinen Professoren Wilhelm Schmurr, Theo Champion, Ewald Mataré, Otto Pankok und Otto Coester mitgenommen, aber auch von den „schöpferischen Reibungen und Vergleichsmöglichkeiten“ mit den anderen Studierenden.

Sie alle hatten den Krieg überlebt, sie waren die „jungen Durchgekommenen“ – und sie suchten „nach dem zerstörten Krieg – jeder auf seine Weise – das Schöne“, beschreibt Ritzenhofen in seinem Buch. So gründeten er und vier weitere Künstler die „Künstlergruppe 53“, namensgebend war das Entstehungsjahr.

In den folgenden Jahren als freiberuflicher Künstler widmete er sich ganz den Menschen und der Menschlichkeit. Er habe versucht, „die feinen Spuren von Liebe und Hass, Freude und Schmerz Jugend und Alter, Mann und Frau, Mensch und Tier in ihrem Wesen mit Stift und Farbe abzutasten“. Das wirkte sich nicht nur auf sein künstlerisches Schaffen aus: Er engagierte sich gesellschaftlich sehr, besonders oft war er für Unicef unterwegs. So auch am Tag seines Todes, als er bei der Ausstellungseröffnung von „101 Herzen für Unicef“ in Hilden zusammenbrach und im Krankenhaus verstarb.