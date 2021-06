Luki von der Gracht : Kunst für ein neues Ich-Gefühl

Den Gelbstich in dem Bild hat sich der Künstler gewünscht: Luki von der Gracht in der Kundthalle. Foto: Kunsthalle/Katja Illner

Der Künstler Luki von der Gracht beschäftigt sich mit Geschlechtsidentität und Körperwahrnehmung. Nun beteiligt er sich an der Sammelausstellung „Journey Through a Body“ in der Kunsthalle.