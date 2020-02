David Bowie war ihr größter Fan : Wie von einem anderen Tanzplaneten

Düsseldorf Die phänomenale Louise Levacalier präsentierte die Uraufführung von „Stations“ im Tanzhaus NRW.

Minutenlang natürlich. Denn die Uraufführung von „Stations“ im Tanzhaus NRW ist eine Demonstration ihres tänzerischen Könnens und ihrer Kreativität. In einer knappen Stunden fegt die 61-jährige Kanadierin wie ein Derwisch über die Bühne. Kurzen Atempausen folgen lange Sequenzen höchster körperlicher Beherrschung. Tanz in seiner reinsten Form ist das, was Lecavalier an diesem Abend bietet. So haben Menschen schon vor zehntausenden Jahren um Lagerfeuer oder in Höhlen getanzt – voller Energie, tranceartig, beschwörend und ungestüm. Die Musik dazu ist repetitiver Techno, in derselben perkussiven Geschwindigkeit, wie er die Menschen schon seit Anbeginn zum Tanzen bringt.