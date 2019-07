Festival : Literarischer Sommer stellt Lyrik in den Mittelpunkt

Die Lyrik ist ein schwieriges und nicht besonders häufig gelesenes Genre. Trotzdem haben die Veranstalter des Literarischen Sommers es zum 20. Geburtstag ihres Festivals zum Schwerpunkt gewählt: Bei 44 Veranstaltungen in acht deutschen und sieben niederländischen Städten wird es bis zum 17. September einen Querschnitt durch die Lyrik geben, und auch die aktuelle deutsche und niederländische Literaturszene wird vertreten sein.

In Düsseldorf laden das Literaturbüro NRW im Gerhart-Hauptmann-Haus zu drei und die Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz zu zwei Lyrik-Lesungen ein. Auch das Heine-Haus und Park-Kultur an der Oststraße werden zu Veranstaltungsorten. So wie Krefeld es seit Jahren durchziehe, versuche nun auch Düsseldorf Veranstaltungsorte zu wählen, die zu den Büchern passen, sagt Jungclaus. „Da haben wir zum Beispiel am 6. August die Zentralbibliothek für ‚Der Dorfgescheite. Ein Bibliothekarsroman’ von Marjana Gaponenko.“ Das Thema „Stadt“ wird in der foto-lyrischen Anthologie „Poing“ von den Düsseldorfer Künstlerinnnen Pia Helfferich und Christina Müller-Gutowskian in der Park-Kultur behandelt. Dabei wechseln sich Lesung und Fotoprojektionen ab, urbane Räume werden sichtbar.