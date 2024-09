Mitte Dezember im Zakk Patrice eröffnet das nächste Lieblingsplatte-Festival

Jeremias Die jüngste Band, die je bei Lieblingsplatte aufgetreten ist. Die Indie-Pop-Gruppe Jeremias spielt ihr Album-Debüt „Golden Hour“ aus dem Jahr 2021. „Die erste Post-Corona Band auf dem Festival“ sei Jeremias, sagt Passarge. Sie stehe in einer anspruchsvollen Songwriter-Tradition, und man erkennt das daran, dass Passarge zwei große Namen als Referenz bemüht: Bob Dylan und Hermann Hesse.



Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs Wie Die Braut Haut Ins Auge ist auch diese Band der Hamburger Schule zuzuordnen, jener Reihe von Gruppen also, die in den 1990er-Jahren deutsche Rockmusik mit deutschsprachigen Text cool klingen ließ. Tocotronic-Mitglied Jan Müller erwähnt sie oft in seinem Podcast, sie hatte eine Vorbild-Funktion für viele, und nun spielen sie ihr 1998er-Album „Leichte Teile, kleiner Rock“. Früher kommen lohnt sich hier: Vor dem Konzert wird es eine Buchvorstellung zum Thema samt Podiumsdiskussion geben. Jonas Engelmann stellt den von ihm herausgegebenen Band „Der Text ist meine Party – Die Hamburger Schule 1989-2000“ vor.



Turbostaat Zum Finale gibt es Punkrock. Turbostaat aus Husum spielen „Vormann Leiss“, ihr Album aus dem Jahr 2007. „Das wurde live aufgenommen, und es atmet noch heute eine große Dringlichkeit“, so Passarge. Die prominente Platzierung am Ende des Festivals mache die Bedeutung des Genres für Düsseldorf deutlich.