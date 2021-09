Neues Veranstaltungskonzept : Mit Frank Goosen über sein neues Buch sprechen

Frank Goosen liest am 24. September im Zakk. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Das Buch ist im Ticketkauf enthalten, statt eines Vortrags gibt es eine Diskussion mit dem Autor: Das Leseclubfestival will das Format Lesung neu denken. Am 24. September kommt es mit vier Veranstaltungen nach Düsseldorf.

Wer schon mal ein fesselndes Buch gelesen hat, kennt das Gefühl: Wie schön wäre es, sich mit jemandem ausgiebig darüber zu unterhalten. Blöd nur, wenn sich in dem Moment niemand finden lässt, der das Buch auch gelesen hat. Ein Blick in Onlineforen – unbefriedigend. Ein YouTube-Clip des Literarischen Quartetts – allenfalls amüsant, aber auch nicht das, was man sich in diesem Fall wünscht. Besser wäre: An einem lebhaften Austausch teilzunehmen.

Einen Weg, diesen unwürdigen Zustand zu umgehen, bietet nun ein groß angelegtes Leseclubfestival.Vom 6. September bis zum 14. Oktober findet es statt, in elf Städten deutschlandweit. Darunter Düsseldorf und Köln.

Das Konzept ist simpel, aber großartig: Mit dem Ticketkauf (knapp 25 Euro) erhält man Zugang zu einer Veranstaltung, bei der ein Buch vorgestellt wird. Anschließend bespricht man dieses in einer Runde mit bis zu 20 Teilnehmern. Der jeweilige Autor und ein Moderator werden anwesend sein und sich an der Diskussion beteiligen. Das Buch ist im Ticket enthalten und wird den Teilnehmern vorab per Post zugeschickt.

Im Programm stehen viele aktuelle Bücher und namhafte Autoren wie Hengameh Yaghoobifarah, Mithu M. Sanyal, Lukas Rietzschel, Tarkan Bagci und Asal Dardan. Insgesamt wird es 50 Leseclubs mit 50 Autoren geben.

Am 24. September werden in Düsseldorf vier dieser Leseclubs parallel stattfinden. Frank Goosen und Philipp Winkler werden im Zakk zu Gast sein. Goosen spricht über seinen Roman „Sweet Dreams“, Winkler seinen Roman „Carnival“. Zeitgleich stellt Bernhard Kegel sein Sachbuch „Die Natur der Zukunft“ im Remé Café vor, während Charlotte Krafft im Manko über ihren Erzählband „Die Palmen am Strand von Acapulco, sie nicken“ redet. Moderiert wird diese Veranstaltung von RP-Redakteur Philipp Holstein. Alle Lesezirkel finden ab 19.30 Uhr statt.

Wie so viele Kulturveranstaltungen wurde auch das Leseclubfestival verschoben. Es sollte ursprünglich am 23. April, dem Welttag des Buches stattfinden, was zum damaligen Zeitpunkt wegen der Pandemie nicht möglich war. Wie gut, dass es nun endlich stattfinden kann und man nun nicht mehr verzweifelt auf Ebay Kleinanzeigen nach Leseclub-Inseraten suchen muss!