Illustrator Leon Kneffel Die Eule ist die Herrin im Wummelwald

Eigentlich gab es in der Familie Kneffel schon viel zu viel Kunst, denn auch der Vater hatte an der Kunstakademie studiert, sodass der Sohn Ausschau hielt, „wie das andere Leben ist". Nach dem Abitur am Görres-Gymnasium verbesserte er seine Abiturnoten für Medizin durch den Zivildienst in der Altenpflege. Schließlich wurde er Physiotherapeut und arbeitete in einer Praxis, bis er wegen Handgelenk-Problemen pausieren musste. Da kam eines Abends ein Anruf vom Verlag Weltbild, ob er ein Kinderbuch illustrieren wolle. 2022 wechselte er die Profession, da war seine Tochter anderthalb Jahre alt. Er las ihr gerne vor, doch als eingeschworener Zeichner von Comics erschienen ihm die meisten Produkte der Konkurrenten simpel und einfältig, weil am Computer hergestellt. Er wollte gegenhalten.