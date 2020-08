Ausstellung am Worringer Platz : Das Potential von Leerstand

Düsseldorf In der Ausstellung „White Space“ geht es um die Beziehung von Raum und Mensch – unter den Kunstwerken sind dokumentarische Fotografien der ehemaligen Sternverlag-Filiale, aber auch Video- und Lichtinstallationen, Gemälde und Skulpturen.

In dem leerstehenden Haus am Worringer Platz 5 haben sie viel Platz: Der Raum hinter dem schwarzen Eingangstor erstreckt sich weit nach hinten, eine Treppe mit matt-goldenem Geländer und rotem Teppich führt außerdem ins Untergeschoss. „Früher war das mal ein Warenhandel“, berichtet Anne Groh. Seit einiger Zeit vermietet der Besitzer, ein Mann aus Düsseldorf, das Geschäft an Kunstvereine, außerdem probt eine Band hier regelmäßig. Man sieht dem Raum an, dass er schon einiges hinter sich hat: An einigen Stellen bröckelt der Putz ab, Kabel hängen aus der Decke, viele Nägel haben schon Bilder gehalten und sind jetzt unbenutzt.