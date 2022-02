Düsseldorfer Label TAL : Schatzkammer für Neu-Entdeckungen

Stefan Schneider, Musiker und Labelbetreiber. Foto: markus luigs

Das Label Tal feiert seine 25. Veröffentlichung. Stefan Schneider bringt japanischen Punk, Düsseldorfer Elektronik und Post-Rock aus Chicago heraus. Ein Porträt.

Guten Plattenfirmen kann man vertrauen wie einem guten Freund. Ihre Veröffentlichungen sind fürsorgliche Empfehlungen: „Schau mal, das gibt es auch noch, musst Du unbedingt hören. Am besten jetzt gleich.“ Das Publikum stößt auf diese Weise auf Musik, die es sonst nicht kennengelernt hätte. Im besten Fall ist das sogar Musik, die das Leben bereichert. Das Düsseldorfer Label Tal funktioniert genau so. Jede neue Veröffentlichung führt tiefer in die Schatzkammern des Ungehörten.

Stefan Schneider gründete Tal vor sechs Jahren. Die 25. Veröffentlichung ist soeben erschienen. Jubiläum also, und ein guter Anlass, mal zu fragen, wie er sein Programm eigentlich kuratiert. „Mein musikalischer Impuls ist John Peel“, antwortet er. Der legendäre, im Jahr 2004 gestorbene britische Radio-DJ war bekannt dafür, dass er in seinen Sendungen Reggae mit elektronischer Musik, Indie-Rock und Hardcore mischte. Das ist auch das Prinzip Tal. „Unterschiedliche Musik soll durch eine Person in einen Kontext gestellt werden. Die Zusammenstellung soll dann neue Welten zum Verständnis von Musik eröffnen.“

Info Im März kommen weitere Veröffentlichungen Musik Die Veröffentlichungen von Tal gibt es in den meisten Düsseldorfer Plattenläden. Man kann sie als CD, LP und Download auch auf der Plattform Bandcamp kaufen. Dort kann man die Musik auch vorhören. Einfach „Bandcamp“, „Tal“ und „Music“ bei Google eingeben. Ausblick Am 5. März gibt es die Remix-EP „An Antworten“ von Tetenko, unter anderem mit Tolouse Low Trax alias Detlef Weinrich. Am 14. Mai erscheint das Album „Neues Boot“ von Asmus Tietchens aus Hamburg und Miki Yui aus Düsseldorf.

Praktisch läuft das so: Schneider las in einem Buch über japanische Underground-Kultur von dem einzigen Album der Punkgruppe Non Band. Er fand ein Stück der Band bei Youtube, das ihn begeisterte. Dann versuchte er die extrem rare LP zu finden, was aber aussichtslos war, wenn er sich nicht verschulden wollte. Er dachte: Wenn ich die Platte nicht kaufen kann, bringe ich sie eben selbst heraus. Es gelang ihm, Kontakt zu den Musikern aufzunehmen. Sechs Stücke finden sich nun auf dem schlicht „Non Band“ betitelten Album, das Tal veröffentlichte. Fünf davon hörte Schneider erst, als bereits feststand, dass er die komplette Platte neu auflegen würde. Sein Gespür war gut: Man weiß gar nicht, wie man all die Jahre auf diese Musik verzichten konnte.

Stefan Schneider ist Gründungsmitglied der Düsseldorfer Gruppe Kreidler. Er studierte an der Kunstakademie in der Klasse von Bernd Becher. Mit den Brüdern Lippok aus Berlin gründete er die Gruppe To Rococo Rot. Und als die sich 2015 trennte, war Platz für etwas Neues. Bereits als er die Reihe „Enthusiasm“ in Düsseldorfer Schauspielhaus kuratierte, wo er Live-Musik mit Sound-Installationen, Spiel-Szenen und Stadtgeschichte vereinte, dachte er über ein eigenes Label nach. Er wollte Musik zur Verfügung stellen, die hörenswert bleibt und nach wie vor etwas zu sagen hat. Er wollte Musiker zusammenbringen und außerdem abbilden, wie die Städte der Welt klingen. Er wollte Neues anregen und mit der Abfolge der Veröffentlichungen überraschen.

Schneider veröffentlicht Musik der kenianischen Sängerin Ogoya Nengo. Auf Tal gibt es auch eine Platte von Schneider selbst, die er mit der Künstlerin Katharina Grosse aufnahm. Sam Prekop von der Band The Sea & Cake tat sich für eine Katalognummer mit dem Bandkollegen John McEntire zusammen, den man ja außerdem von der Gruppe Tortoise kennt. Da ist Musik aus Chicago und Tokio. Und die vielleicht schönste Veröffentlichung auf Tal ist das Album „Rice Field Silently Riping In The Night“ der japanischen Musikerin Reiko Kudo. Sie ist gemeinsam mit der Non Band-Platte der Bestseller: Von jeder wurden bislang 1000 Stück verkauft. Die Kunden kommen als aller Welt.

Gerade ist das zweite Album von Konrad Kraft (alias Detlef Funder) auf Tal erschienen. Es heißt „Accident In Heaven“ und versammelt Aufnahmen, die ursprünglich 1987 herausgekommen sind. Und zwar auf einer Musikkassette, die in einer Edition von nur 40 Stück vom Düsseldorfer Kassettenlabel SDV Tonträger vertrieben wurden. Was man darauf zu hören bekommt, ist eine Mischung aus Post-Punk und Proto-Techno. Ein Zeitdokument der experimentellen Szene Düsseldorf einerseits. Ein zeitlos gültiges Stück Musik andererseits.

Tal-LPs und CDs kommen in großartigen Hüllen. Die Artworks, die zwar kein übergreifendes Reihen-Konzept erfüllen, aber meist auf den ersten Blick als Tal-typisch zu identifizieren sind, gestaltet unter anderem Sarah Szczesny. Es gibt für die Optik nur eine Maßgabe: Sie möge die Vielschichtigkeit der Musik spiegeln.