Kunstwettbewerb „Die Kleine“ Publikumspreis geht an die Claudius-Schule

Die Jury für den Kunstpreis habe es sich nicht leicht gemacht, merkte Felix Krämer an. „Wir sind beim Rundgang vor jedem einzelnen Werk stehen geblieben. Man konnte sehen, mit wie viel Spaß die Kinder bei der Sache waren. Ganz großes Kino.“ Mitmachen sei alles, aber gewinnen trotzdem ganz gut, sagte der Direktor, bevor er die Preise verteilte. Die beiden Schulen erhielten jeweils 1000 Euro, bestimmt für eine Klassenfahrt, um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Dazu ein Buch über die Ausstellung und Präsente der Sponsoren, darunter Füller von Lamy und die Einladung zu einem Heimspiel der Fortuna. Die Stadtwerke Düsseldorf waren von Anfang an in den Wettbewerb und die Jury eingebunden: „Wir finden es sehr schön, dass die Werke der Kinder so präsentiert werden wie die von großen Künstlern“, kommentierte Pressesprecherin Yvonne Hofer.