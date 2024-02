Zum Tod des Galeristen Wolfgang Gmyrek Der Kunsthändler, der den Hunger nach Bildern stillte

Auf dem Höhepunkt des Erfolgs wurde Gmyrek 1990 bis 2009 Sprecher der Initiatorengemeinschaft Düsseldorfer Galerien. 1996 bis 1998 engagierte er sich zugleich in Berlin, wurde Gründungsgeschäftsführer von European Galleries (1996–1998) und Geschäftsführer des Berliner Art Forums. Aber in den 1990er-Jahren nahm die Kauflust ab. Das hatte mit der Finanzkrise in Japan und dem Golfkrieg zu tun, aber auch mit den Modekäufern der 1980er-Jahre, die sich nun für andere Dinge interessierten. Außerdem erwuchs in der Fotografie ein neuer Konkurrent. Nun aber machte Gmyrek einen gravierenden Fehler. Er kaufte 1992 das Grundstück an der Mühlengasse mit 100 Meter Straßenfront der Stadt ab und errichtete für seinen eigenen Bedarf an Hausnummer 5 eine Galerie vom Feinsten, mit Granit im Erdgeschoss und Basalt im Souterrain. In der Flaute konnte er die Galerie nicht halten. Doch er gab nicht auf. 2013 bis zu seinem Tode führte er die Gmyrek Arts GmbH und betrieb Kunsthandel.