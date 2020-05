Kunststadt Düsseldorf in der Corona-Krise : Die entschleunigte Künstlerin

Masken statt Malerei: Ein geplantes Projekt von Dora Celentano ist bis auf weiteres verschoben. Aktiv ist die Künstlerin in ihrem Atelier Sittarder Straße dennoch. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Museen und Galerien in Düsseldorf waren geschlossen, der Auslandsaufenthalt in Italien geplatzt. Was macht eine Malerin, deren Projekte wegen des Corona-Shutdowns nicht stattfanden? Wir haben Dora Celentano besucht.

Von Holger Lodahl

Lissabon, Paris, Köln: Im vergangenen Jahr war Dora Celentano recht erfolgreich. An mehreren Ausstellungen war sie mit ihrer Malerei beteiligt, mal in einer Gruppenpräsentation wie im Düsseldorfer Museum K21, mal mit einer Solo-Schau wie in Köln. Auch an den Offenen Ateliers Düsseldorf, den „Kunstpunkten“, hat sie teilgenommen.

Viel Arbeit also für die 31-Jährige, die 2018 ihr Studium der Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf bei Stefan Kürten abgeschlossen hat. „Das war schon auch etwas stressig“, sagt sie. Anfangs des Jahres stand zudem ein Umzug auf dem Plan. Denn inzwischen arbeitet die Künstlerin in zwei Räumen im Atelierhaus an der Sittarder Straße.

Um es nun etwas ruhiger anzugehen, will sich Dora Celentano 2020 einen persönlichen Wunsch erfüllen. „Ich hatte einen längeren Aufenthalt in Neapel geplant“, sagt sie. Die italienische Stadt bietet sogenannte Residenzen für Künstler an, um Kreativen die Möglichkeit zu geben, internationale Erfahrungen zu sammeln. Dora Celentano hatte sich um einen Platz beworben, es war ihr Herzenswunsch. Denn sie ist (ihr Name verrät es) italienischer Abstammung.

Aufgewachsen ist sie aber in Oberhausen. Ihr Vater (jetzt Mitte 70) war als junger Mann zum Arbeiten von Italien nach Deutschland gekommen und hier geblieben. Weil ihre Mutter Deutsche ist, genoss Dora den kulturellen Wert zweier Nationen, denn als Kind waren Sommerreisen nach Italien zu den Verwandten selbstverständlich. Durch ihr Studium, und weil der Vater gesundheitlich nicht mehr ganz fit ist, sind diese Reisen etwas seltener geworden, sodass Dora Celentano sich von dem Künstleraustausch viel versprochen hat.

„Ich wollte meine Verwandten besser kennenlernen und meine Herkunft aufarbeiten“, sagt Dora. In der Corona-Krise kann sie Onkel, Tanten, Nichten und Neffen nur über die sozialen Netzwerke treffen, internationale Reisen sind erst einmal nicht möglich. Weil Dora Celentano wegen ihres erhofften Neapel-Aufenthalts keine aktuellen Ausstellungpläne gemacht hatte und Ausstellungsmacher in Museen oder Galerien ebenfalls noch mit neuen Projekten abwarten, ist sie nun in einer ungewöhnlichen Situation. „Ich fühle mich entschleunigt“, sagt sie und erzählt, so ähnlich ginge es vielen Künstlern.

Aber Nichtstun ist für sie dann auf Dauer doch keine Option, sodass sie nun das tut, was viele andere Kreative auch tun: Masken herstellen. Jene Mund-Nase-Bedeckungen näht Dora Celentano aus Stoffen, die sie kürzlich noch für eine Kunstpräsentation im Museum K21 benutzt hat. Das Muster ähnelt jenen in ihrer Malerei, sodass die Masken eine besonders farbenfrohe Form des Schutzes vor Corona sind. Für 45 Euro verkauft Dora die per Hand genähten Visiere auf ihrer Insta-Seite, so kommt etwas Geld rein.