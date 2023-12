Susanne Gaensheimer „Wir sehen uns auf Augenhöhe mit den großen Museen der Welt“

Wer definiert die Kunstwelt?, fragt das Kunsmagazin „Monopol“ in jedem Jahr und stellt seine viel gelesene Liste der 100 wichtigsten Persönlichkeiten im zeitgenösischen Kunstbetrieb auf. Platz 18 in der internationalen Liste nimmt nun Susanne Gaensheimer ein, die Direktorin der Kunstsammlung NRW. Sie sitzt in ihrem Büro mit Blick auf den Düsseldorfer Grabbeplatz und wehrt bescheiden ab, als das Gespräch auf das Ranking kommt: „Ach ja, jaja....“, sagt sie.