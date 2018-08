Kunstsammlung NRW in Düsseldorf: Rolle rückwärts im Ständehaus

Info

Schließung Vom 13. bis zum 31. August bleibt das K 21 geschlossen. Vom 1. September an werden einzelne Räume wieder zugänglich sein. Offizielle Wiedereröffnung ist am 6. September, 19 Uhr.

Ausstellungen im Herbst

„Lutz Bacher - What‘s Love Got to Do with It“; die US-amerikanische Künstlerin, die sich hinter einem männlichen Pseudonym versteckt, arbeitet konzeptuell in verschiedenen Medien; 7. September bis 6. Januar 2019. „Cao Fei“; die in Peking lebende Künstlerin stellt erstmals in Deutschland aus: Videos, Fotografien und Multimedia-Installationen; 6. Oktober bis 13. Januar 2019.