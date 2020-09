Ausstellung im Kunstpalast : „Caspar David Friedrich war ein Öko“

Caspar David Friedrich malte im allegorischen Bild „Lebensstufen“ eine Familie am Strand. Foto: Museum der bildenden Künste Leipzig / InGestalt Michael Ehritt

Düsseldorf In der Ausstellung „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“ will Kuratorin Bettina Baumgärtel den Konflikt zwischen zwei Welten der Romantik im 19. Jahrhundert abbilden. Die Schau im Kunstpalast beginnt am 15. Oktober.

Schwer ist es, im Maler dieser weiten, in sich ruhenden Bilder einen Provokateur auszumachen. Und doch: Caspar David Friedrich stieß an mit seiner Kunst, nicht nur bei Gegnern des romantischen Mal- und Kompositionsstils, sondern auch bei Genrekollegen. Die Ausstellung „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“, die am 15. Oktober im Kunstpalast eröffnet, macht deutlich, dass es im frühen 19. Jahrhundert eine Spaltung zwischen den Künstlern der Romantik gab, die auch eine politische war.

„Caspar David Friedrich war ein Gesellschaftskritiker“, sagt die Leiterin der Kunstpalast-Gemäldesammlung, Bettina Baumgärtel: „Er war gegen die Obrigkeit, gegen die Franzosen und Napoleon.“ Der damals in Künstlerkreisen als fortschrittlich angesehene Geist des Nationalismus, der Wunsch nach einer einheitlichen deutschen Nation, sei durchaus auch der Friedrichs gewesen. Jedoch gab es jene, die die Gemälde des in Greifswald geborenen und in Dresden lebenden Künstlers „zu lebensfern, zu melancholisch“ und zu wenig radikal fanden, sagt die Kuratorin. Eine neue Strömung verdrängte Friedrich bald von der Bildfläche und dem Kunstmarkt – und sie hatte ihren Ursprung im Rheinland.

Johann Peter Hasenclevers „Die Sentimentale“ (l.) ist als Romantik-Parodie zu sehen. Foto: Kunstpalast / Horst Kolberg - ARTOTHEK

Info Ausstellung gemeinsam mit Leipziger Museum Eröffnung „Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker“ läuft vom 15. Oktober bis 7. Februar. Der Kunstpalast kooperiert dafür mit dem Museum der bildenden Künste Leipzig. www.kunstpalast.de

„Die Düsseldorfer Malerschüler malten nicht diese stillen, zurückhaltenden Landschaftsbilder, sondern eine Mittelalter-, Ritter- und Rheinromantik, in der es wesentlich mehr Action gibt“, sagt Baumgärtel. Friedrichs schon fast ins Abstrakte ragende Werke wie „Felsenriff am Meeresstrand“ oder das religiös aufgeladene, gotische „Kreuz im Gebirge“ erlauben nicht die vorwärtsgerichtete Interpretation der Düsseldorfer Bilder. Letztere gefielen wiederum den an Einfluss gewinnenden Junghegelianern. „Das waren Linksliberale, die gesagt haben: Wir brauchen Künstler, die nahe am Leben malen“, erläutert die Kuratorin. Das genaue Gegenteil, nämlich eine weltfremde, lähmende Verträumtheit, wurde Friedrichs Kunst nachgesagt.

Die „Bergkapelle im Winter“ (o.) von Ernst Ferdinand Oehme zeigt Pilgerer vor einer Kapelle, aus der es verheißungsvoll leuchtet. Foto: Privatsammlung Sasa Fuis / VAN HAM Kunstauktionen

In diese Kerbe schlägt auch die Kritik Johann Wolfang von Goethes, der zwischen 1816 und 1832 die Zeitschrift „Über Kunst und Altertum“ herausbrachte, in der er den Romantikern vorwarf, der Kunst ihre Seele zu nehmen. Mit den beispielsweise vom Malerschüler Carl Friedrich Lessing bevorzugten, einsamen, klirrenden Winterlandschaften habe der Dichter „nichts zu schaffen haben“ wollen. Man müsse „junge Künstler beizeiten warnen, sonst bleiben sie in solchen hohlen Wegen sitzen; dem guten Friedrich in Dresden ist’s nicht anders ergangen“.

„Felsenriff am Meeresstrand“ (r.) ist ein Beispiel für die oft menschenleeren Landschaftsbilder Caspar David Friedrichs. Foto: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe / Gnamm ARTOTHEK

Dabei ist die Natur gerade in größtmöglicher Abwesenheit des Menschen das, woraus Friedrich größte Inspiration und Schaffensdrang zog. Das zeigt sich in den Landschaftsbildern, in der Tatsache, dass der Dresdner einen Baum, Felsen und Wasser für malenswert hielt. „Ich muß allein bleiben und wissen, daß ich allein bin, um die Natur ganz zu schauen und zu fühlen. Ich muß mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen, um das zu sein, was ich bin“, schreibt der Frühromantiker.

Caspar David Friedrich Kreuz im Gebirge, um 1812, Öl auf Leinwand, 45 x 38 cm Kunstpalast, Düsseldorf Foto: Kunstpalast / Horst Kolberg / ARTO

„Caspar David Friedrich war ein Öko“, sagt Baumgärtel, die in der heutigen Klimaschutzbewegung einen Anknüpfungspunkt zur Gegenwart sieht: „Er war ein Naturfreak, der großen Respekt vor ihr hatte, in der Natur ein göttliches Phänomen gesehen hat.“ Immer wieder habe er von Demut gegenüber der Schöpfung gesprochen – man mag darin einen weiteren Gegensatz zu seinen freiwillig in die blutigen Befreiungskriege ziehenden Freunden und Zeitgenossen erkennen. Ihrem kämpferischen Patriotismus stand die „gedankenreiche Eigentümlichkeit“ seiner Bilder entgegen, die zu ihrer Zeit unter Kunstsammlern begehrt waren – ehe sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Blick auf die Düsseldorfer Malerschule wandte.

Oswald Achenbach Abendliche Landschaft mit einem im Gegenlicht liegenden Felsmassiv, 1846 (?) Öl auf Leinwand,45,6 x 64,1 cm Foto: Kunstpalast / Horst Kolberg - ARTOTHEK

Dabei gingen die Düsseldorfer keineswegs unreflektiert an ihre Arbeit. Ein Beispiel für die Werke der Malerschüler, die im Kunstpalast denen Friedrichs gegenübergestellt werden, ist Johann Peter Hasenclevers „Die Sentimentale“, eine zur Schau gestellte, symbolüberfrachtete Romantisierung einer träumenden Frau – eine Darstellung, mit der der Künstler seine allzu verkitschten Zeitgenossen aufs Korn nehmen wollte.