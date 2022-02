Kunstpalast in Düsseldorf : Ausstellung zeigt Liebermann als Wegbereiter der Moderne

Düsseldorf Eine große Schau zum Werk des Impressionisten Max Liebermann ist ab Donnerstag im Düsseldorfer Museum Kunstpalast zu sehen. Es werden auch Werke seiner Zeitgenossen Vincent van Gogh und Claude Monet gezeigt.

Auch Düsseldorf war für Liebermanns künstlerische Inspiration ein wichtiger Ort und wurde zu einem Wendepunkt seiner Karriere. Von der Stadt am Rhein aus unternahm Liebermann seine erste Reise nach Holland und reiste bis 1913 fast jeden Sommer in die Niederlande .

In neun Kapiteln präsentiert die Ausstellung exemplarisch die Wendepunkte in Liebermanns Schaffen. Gezeigt wird die gesamte Bandbreite von frühen Arbeiten in Weimar, Porträts, Stillleben, Alleen mit ihren Lichtspielen, bäuerlichen oder Marktszenen bis hin zu den impressionistischen Garten-Gemälden, die in seinem Haus am Berliner Wannsee entstanden.