Kunstausstellung in Düsseldorf : Freie Kunstszene präsentiert sich am Worringer Platz

Düsseldorf Das zweite Segment des interdisziplinären Ausstellungsformats „Let Us In“ öffnet sich inmitten Düsseldorfs nahezu unbemerkt: Versteckt hinter großen dunklen Türen in einem Atelier am Worringer Platz 5, diesmal unter dem Titel „With A Bag Full Of Dust“.

Von Joshua Poschinski

20 Künstler haben das geruhsame Quartier vor der Hauptverkehrsstraße zu ihrem Eigen gemacht, in dem zuvor Markus Ambach seine Ausstellung „Von fremden Ländern in eigenen Städten“ zeigte. Angestoßen wurde das Projekt von Nikita und Taras Sereda sowie Sebastien Lepeuve, die ihr erstes Projekt bereits Ende September bei Paris umsetzten. Damals in einem leerstehenden Bürogebäude im Vorort Clichy – eine bewusst gewählte Umgebung, die dabei Teil der Ausstellung wurde. Die Straßen sind für ihre brodelnde Allüre bekannt, im Herbst 2005 war es in Auflehnung gegen die Behörden zu massiven Unruhen gekommen. Dass nun ein Ausstellungsort in Düsseldorf gewählt wurde – mit direktem Blick auf den Worringer Platz –, kann kein Zufall sein.

Die Brüder Sereda stammen aus Kharkiv in der Ukraine, leben nun in Paris und nehmen dort vor allem als Maler und Fotografen ihre Stellung ein. Daniel Vaysberg, Kurt Heuvens, Deniz Saridas, Simon Liersam, Katharina Stagnier und Chris Akordalitis bringen die Düsseldorfer Unterstützung, viele von ihnen sind auch fest in die Planung und Umsetzung einbezogen. Den entscheidenden Impuls zur Austragung in der Landeshauptstadt gab schließlich Daniel Vaysberg. Seit acht Jahren lebt er in Düsseldorf, auch er wuchs in der Ukraine auf – die Freundschaft zu Taras und Nikita besteht seit der Kindheit. Fließend sind die Rollenverteilungen, alle ziehen an einem Strang. Es ist ein Herzensprojekt, das merkt man, sobald man den Raum betritt.

Hinter dem schwarz gestrichenen Eintritt im Erdgeschoss darf man unter anderem 3D-Animationen der Spanierin Claudia Mate auf sich wirken lassen. Die Werke beschäftigen sich mit der menschlichen Ästhetik. In einem zweiten Raum im Untergeschoss stellt Deniz Saridas seinen Beitrag in Form einer Videopräsentation vor. Er ist mitverantwortlich für die Auswahl der Räumlichkeiten und verwaltet diese für den Zeitraum der Ausstellung. Erst kürzlich eröffnete Saridas mit zwei Kommilitonen als Gegenentwurf des Programms der Akademie den eigenen Off-Raum „Ego“ an der Erkrather Straße 10.

Das passt ins zwanglose Streben des Kollektivs. Die Kunstfreiheit steht im Vordergrund. Fernab von der disziplinären Kategorisierung geht es um das Kunstschaffen an sich. Es darf laut sein, unverschämt. Man fragt nicht um Erlaubnis. Woran aber misst man die Qualität einer Ausstellung? An der Vielfalt der Werke oder kritisch betrachteter Aktualität, was sie auslöst oder vielleicht sogar daran, dass man Kunst auf die Straße trägt, wo sie für jeden tatsächlich annehmbar ist?

Die Ausstellung „Let Us In“ versteht sich als Gegenpol der Düsseldorfer Kunstszene und wird dabei aus eigener Kraft gestemmt und getragen.