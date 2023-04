Rektoratswahl an Kunstakademie Düsseldorf Zweiter Anlauf für Donatella Fioretti

Düsseldorf · An der Kunstakademie Düsseldorf läuft am Montag der zweite Anlauf zur Rektoratswahl. Es gibt nur eine Bewerberin: Donatella Fioretti. Rektor Tony Cragg fungiert als Mediator und hat öffentlich an die Kernaufgaben der ehrwürdigen Akademie erinnert.

24.04.2023, 08:45 Uhr

Diesmal nicht aus der Ferne zugeschaltet, sondern persönlich vor Ort: Kandidatin Donatella Fioretti. Foto: dpa/Jan Woitas

Von Anette Bosetti

Montag ist Wahltag. Die Kunstakademie Düsseldorf wird, wenn alles so kommt, wie es eingetütet und offenbar von den meisten erwünscht ist, am Nachmittag eine neue Rektorin bekommen, die Donatella Fioretti heißt. Ist sie erst einmal mit der Mehrheit des Senats gewählt, wird sie ihre beiden Kandidatinnen für ihr künftiges Rektorat benennen, die sich dann zur Wahl stellen.