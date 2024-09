Ausstellung „Are you a boy?“ in Düsseldorf Atelierbesuch bei Susanne Ristow

Da prallten auch schon mal die Meinungen aufeinander, als es um das Rollenverständnis von Männern, Frauen und allen Geschlechtern dazwischen ging. Das fand die Mutter und Künstlerin sehr spannend. Denn hier stritten nicht nur eine Frau und ein junger Mann, es war auch der Zusammenprall der Generationen. Die der Babyboomerin und der Generation Z. Dabei sah der 19-Jährige sehr genau hin und entschied, wen er darstellen wollte. Denn ab den 1990ern, so stellten Mutter und Sohn fest, verschwammen die Rollenbilder, waren nicht mehr so eindeutig wie beispielsweise in den 1960er-Jahren. Es hätte also keinen Sinn für die beiden gemacht, Motive zu wählen, die neueren Datums waren oder „wie Konrad sagte, Charlies Engel sind nichts weiter als Typen mit Knarren. Würde ich sie darstellen, wäre ich nichts weiter als ein Typ in dieser Machopose“, fasst Ristow die Überlegungen ihres Sohnes zusammen. Dafür schlüpfte Konrad Bochynek beispielsweise in die Rolle einer Pop-Ikone der 60er: Twiggy und zeigte sich in einer typischen Madonna-Pose aus den 80ern. Von Pop-Art ging die Reise zurück in die Klassiker der Malerei, zum Beispiel mit Rubens „Venus im Pelz“.