Kunst im Tunnel: Junge Künstler zeigen Werke moderner Technik.

Kunst im Tunnel stellt zusammen mit der Düsseldorfer Stiftung imai Werke junger Künstler aus. Alle setzen auf moderne Techniken.

Das Bedrückendste kommt zum Schluss, ganz am Ende des Tunnels. Die Leinwand zeigt Bilder einer amerikanischen Kleinstadt. Die Sonne scheint. Einwohner berichten von einem schwer fassbaren, fast geisterhaften Grauen. Es zerstört Freundschaften und Familien, lässt die Zukunft aussichtslos erscheinen. In den Kopfhörern beklemmendes Rauschen. Etwas geht dort vor sich, wirft seinen Schatten über Wälder und Straßen, auf Menschen und Häuser. Hält die Bewohner in seinem Bann.

Die japanische Künstlerin Satake verarbeitet in ihrer Videocollage „Remains (Omokage)“ ihre eigene Vergangenheit anhand der Fotografien ihres Großvaters. Sie bettet die alten Fotografien teils statisch, teils in bewegten Bildern in die Originalschauplätze ein. Ohrwurmgefahr herrscht dagegen bei Max Grau. In Endlosschleife laufen wenige Sekunden des Films Grease – mit dem dazugehörigen Titellied „You’re the one that I want“, gesungen von John Travolta und Olivia Newton-John. Grau nimmt die Szene zum Anlass, auf Deutungssuche zu gehen. Bei sich selbst, seiner Familie und im Internet. Mit „The Beauty of It“ hat Dominik Geis die größte und verstörendste Installation aufgebaut. Auf drei großen Leinwänden laufen im Stakkato verschiedenste Aufnahmen der Fernsehgeschichte zu einem düster-obskuren Ganzen zusammen.