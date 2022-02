Kultur in Düsseldorf : Nacht der Museen für Sommer 2022 geplant

Besucher der Nacht der Museen im Jahr 2019 im Ehrenhof. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Uwe Schaffmeister

Düsseldorf Nachdem die Düsseldorfer Nacht der Museen bereist in den vergangene beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste, soll sie 2022 endlich wieder stattfinden. Aber erst im Sommer.

Die Nacht der Museen ist eines der Highlights im Kulturkalender der Landeshauptstadt Düsseldorf und gehört quasi zu den kulturellen Pflichtterminen im Frühjahr. Nachdem die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, soll die Nacht der Museen in diesem Jahr endlich wieder stattfinden.

Die aktuelle Coronalage macht jedoch eine Verschiebung notwendig. Statt im Frühjahr wird die Nacht der Museen in diesem Jahr daher am 11. Juni zwischen 19 Uhr und 2 Uhr stattfinden. An der diesjährigen Veranstaltung nehmen zum jetzigen Stand folgende Museen, Ausstellungsräume und Galerien teil:

Aquazoo Museum Löbbecke

Betriebshof am Steinberg

cubic studios

ES 365

Filmmuseum Düsseldorf

Galerie Kunstraum Brunnen

Galerie pretty portal

Galerie Tintenmaid

Goethe-Museum Düsseldorf

Medienhafen (Architekturspaziergänge)

Kai 10 Arthena Foundation

Rheinturm

Haus der NRW-Landesgeschichte

Heinrich-Heine-Institut

Hetjens – Deutsches Keramikmuseum

Hotel friends

Institut Francais

KIT – Kunst im Tunnel

Kunstpalast

Kunsthalle

Kunstsammlung NRW K20 und K 21

Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen

Mahn- und Gedenkstätte

Maxhaus – Katholisches Stadthaus

NRW-Forum

Polnisches Institut

Rollendes Museum – Rheinbahn

SchifffahrtMuseum

Stiftung Schloss und Park Benrath - Corps de Logis/Museum für Gartenkunst/Naturkundemuseum

Stadtmuseum Düsseldorf

Theatermuseum

Die Nacht der Museen findet seit 2001 in Düsseldorf statt. Das Event bietet die Möglichkeit, eine Nacht lang die hiesige Kunst- und Kulturszene zu erkunden. Das Ticket kostet 15 Euro und bietet Eintritt in alle teilnehmenden Häuser. Zudem ist es an dem Abend die Fahrkarte für den eigens eingerichteten Shuttle-Bus-Service, der die verschiedenen Örtlichkeiten miteinander verbindet. Besitzer der Düsseldorfer Art Cards haben kostenlosen Zutritt.

Die Tickets gibt es ab vier Wochen vor der Nacht der Museen in allen teilnehmenden Kultureinrichtungen und in den bekannten Vorverkaufsstellen in der Stadt. Die Besucherzahl liegt im Durchschnitt bei bis zu 25.000 Personen.

(csr)