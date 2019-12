Theater andernorts : Schauspielhaus erfolgreich mit Theater „to go“

Düsseldorf „Nathan“ in der Berufsschule, „Parzival“ im Beerdigungsinstitut: Die „To go“-Inszenierungen sind beliebt und finden ungewöhnliche Gastgeber.

Regisseur und Videokünstler Robert Lehniger hat vor drei Jahren das Format Theater „to go“ erfunden, das Theater an andere Orte der Stadt bringt. Das neue Team des Schauspielhauses musste in Düsseldorf zunächst ohne festen Standort starten und beschloss, den Mangel kreativ und mit Zuversicht handzuhaben. So wie es freie Theatergruppen ja schon lange bewerkstelligen, weil sie sich eine feste Produktions- und Präsentationsstätte angesichts hoher Kosten ohnehin nicht leisten können. Dem unfreiwilligen Umgang mit Provisorien ist ein Einfallsreichtum erwachsen, von dem sich die etablierten Häuser gerne etwas abschauen. Mit „Parzival“, der kürzlich in der evangelischen Melanchthonkirche in Düsseldorf-Mörsenbroich Premiere feierte, gibt es neben „Nathan“ und „Faust“ derzeit die dritte mobile Inszenierung des Schauspielhauses und mit ihr eine wachsende Nachfrage. Nahezu jede Vorstellung ist ausverkauft, dazu buchen die Gastgeber mittlerweile Künstler und Technik für mehr als nur einen Termin. Für den „Parzival“ hat jüngst ein Bestattungsunternehmen angefragt und das Oberlandesgericht Düsseldorf ist so etwas wie ein Stammkunde geworden. Auch die Kaiserpfalz in Kaiserswerth wurde als Bühne angeboten. Jedoch scheiterte das Vorhaben in der Burgruine, da die deutschen Wetterbedingungen mit der sensiblen Theater-Technik nicht verlässlich zu vereinen sind.