Tics auf der Theaterbühne : Kleine Störung, starke Wirkung

Düsseldorf Schauspieler, die am Tourette-Syndrom leiden, wirken im Theaterstück „Chinchilla Arschloch, waswas“ in einer Produktion des Rimini-Protokolls im Central mit.

So außergewöhnlich wie das Stück sind seine Protagonisten. In "Chinchilla Arschloch, waswas" wird das Tourette-Syndrom thematisiert und auf die Bühne gebracht. Drei Betroffene spielen sich selbst. Ihre Tics sind nicht zu steuern, ihre Ausbrüche nicht zu kalkulieren. Damit gestaltet sich jede Aufführung unterschiedlich, hat ihren eigenen Charakter und ist gut für Überraschungen. "Die Abweichungen sind allerdings weniger radikal, als ich dachte", erklärt Regisseurin Helgard Haug von der Theater-Formation Rimini-Protokoll. Sie hat das Stück entwickelt und inszeniert. Barbara Morgenstern komponierte die Musik und wirkt auch als Performerin mit. So kann sie gegebenenfalls unmittelbar reagieren, falls einer der Mitspieler doch einmal zu entgleisen droht.